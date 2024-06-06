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В Красноярском крае поставлен рекорд по сдаче ЕГЭ на 100 баллов

Экзамен по литературе 61 выпускник написал на высший балл.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае стали известны первые результаты по ЕГЭ, сообщили в правительстве региона. Выпускники уже сдали химию, литературу и географию.

Уже поставлен первый рекорд по сдаче единого госэкзамена на 100 баллов по литературе. Высший балл получил 61 выпускник из 920 сдававших. Еще 86 человек написали на 94 балла, а более 80 баллов получили 250 выпускников.

Химию на 100 баллов сдали 18 из 1392 человек. Больше всего стобальников (там их пять) традиционно в красноярской школе № 144.

А вот по географии высший балл получил только один человек. Это выпускник из п. Черемшанка Курагинского района.

Напомним, всего сдают ЕГЭ в этом году около 14 тысяч выпускников. открыто 85 пунктов проведения ЕГЭ, 24 из которых — в труднодоступных районах. На написание экзаменов в зависимости от предмета выделяется от 3 часов до 3 часов 55 минут.

образование