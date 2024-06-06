В Красноярском крае поставлен рекорд по сдаче ЕГЭ на 100 баллов

Напомним, всего сдают ЕГЭ в этом году около 14 тысяч выпускников. открыто 85 пунктов проведения ЕГЭ, 24 из которых — в труднодоступных районах. На написание экзаменов в зависимости от предмета выделяется от 3 часов до 3 часов 55 минут.