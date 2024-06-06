Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бухту Ахлестышева очистили к пляжному сезону во Владивостоке

Всего специалисты осмотрели около 18,5 тысяч квадратных метров территории.

Источник: Мэрия Владивостока

Дирекция общественных пространств Владивостока подготовила бухту Ахлестышева к предстоящему пляжному сезону. С 3 по 4 июня опытные водолазы обследовали морское дно и убрали мусор, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Суммарно водолазы проверили площадь около 18,5 тысяч квадратных метров. Пространство разделили на полосы с помощью троса. Специалисты осматривали местность по участкам, чтобы ничего не пропустить.

Нашлись на дне моря и опасные предметы: осколки стекла, ржавая арматура и другие острые, металлические предметы. Был и бытовой мусор: пластиковая посуда, различные обертки от еды, продуктов.

К счастью, теперь пляж безопасен для купания.

«Следующий этап — оценка качества воды от Роспотребнадзора. В случае положительного результата будет дано официальное разрешение на купание в акватории бухты», — уточнили в дирекции.

Добавим, что в скором времени на пляже появится дополнительный инвентарь и спасательная вышка.

Ранее «КП» писала о судьбе пляжа на бухте Стеклянная. Туристы буквально складывают его себе в карман: забирают разноцветные стеклышки, которые заменяют песок под ногами.

экология