Бухту Ахлестышева очистили к пляжному сезону во Владивостоке

Дирекция общественных пространств Владивостока подготовила бухту Ахлестышева к предстоящему пляжному сезону. С 3 по 4 июня опытные водолазы обследовали морское дно и убрали мусор, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Суммарно водолазы проверили площадь около 18,5 тысяч квадратных метров. Пространство разделили на полосы с помощью троса. Специалисты осматривали местность по участкам, чтобы ничего не пропустить.
Нашлись на дне моря и опасные предметы: осколки стекла, ржавая арматура и другие острые, металлические предметы. Был и бытовой мусор: пластиковая посуда, различные обертки от еды, продуктов.
«Следующий этап — оценка качества воды от Роспотребнадзора. В случае положительного результата будет дано официальное разрешение на купание в акватории бухты», — уточнили в дирекции.
Добавим, что в скором времени на пляже появится дополнительный инвентарь и спасательная вышка.
Ранее «КП» писала о судьбе пляжа на бухте Стеклянная. Туристы буквально складывают его себе в карман: забирают разноцветные стеклышки, которые заменяют песок под ногами.