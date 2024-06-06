Семьи в социально опасном положении проверяют в Иркутске

В Иркутске на проверку семей в социально опасном положении вышла комиссия по делам несовершеннолетних. Специалисты проверяют их в Свердловском округе, главная цель рейдов — профилактика пожарной безопасности, травм и гибели детей в быту. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации столицы Приангарья.
— Родителям и детям рассказывают о правилах пожарной безопасности и о том, что делать, если возникла чрезвычайная ситуация. Приоритет для проверки отдан жителям, проживающим в частном секторе города, — рассказывают в комитете по управлению Свердловским округом.
Рейды в дома семей в социально опасном положении — регулярная практика в Иркутске. Визиты также проходят и для профилактики безопасного поведения вблизи водоемов и недопущения оставления детей в опасности.
На встречах с жителями областной столицы сотрудники ПДН рассказывают и о возможности принять участие в акции «Безопасное лето». С 1 июня по 31 августа в ее рамках проходит более 100 профилактических лекций, квестов и мастер-классов для детей и подростков.