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Семьи в социально опасном положении проверяют в Иркутске

Цель проверок — профилактика пожарной безопасности и травм у детей.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске на проверку семей в социально опасном положении вышла комиссия по делам несовершеннолетних. Специалисты проверяют их в Свердловском округе, главная цель рейдов — профилактика пожарной безопасности, травм и гибели детей в быту. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации столицы Приангарья.

— Родителям и детям рассказывают о правилах пожарной безопасности и о том, что делать, если возникла чрезвычайная ситуация. Приоритет для проверки отдан жителям, проживающим в частном секторе города, — рассказывают в комитете по управлению Свердловским округом.

Рейды в дома семей в социально опасном положении — регулярная практика в Иркутске. Визиты также проходят и для профилактики безопасного поведения вблизи водоемов и недопущения оставления детей в опасности.

На встречах с жителями областной столицы сотрудники ПДН рассказывают и о возможности принять участие в акции «Безопасное лето». С 1 июня по 31 августа в ее рамках проходит более 100 профилактических лекций, квестов и мастер-классов для детей и подростков.