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Сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер ждут омичей в конце рабочей недели

В Омской области в ближайшие два дня ожидаются дожди, грозы, град, туман и ветер с порывами до 20 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: +25° 4 м/с 83% 753 мм рт. ст. +23°
Источник: AP 2023

Воздух в дневные часы местами прогреется до +28 градусов.

В четверг, 6 июня, днём будет от +23…+28 градусов. В отдельных районах — не выше +17 градусов.

Пройдут дожди, местами сильные. Возможен град. Юго-западный ветер подует со скоростью 7−12 м/с. Временами его порывы будут достигать 15−20 м/с.

В ночные часы пятницы, 7 июня, местами ожидаются сильные дожди с грозами и туман. Днём столбики термометров поднимутся до отметок в +22…+27 градусов, по северу области — до +15…+20 градусов.

Также, синоптики Обь-Иртышского УГМС, спрогнозировали кратковременные дождина 7 июня в Омской области. Скорость ветра в дневные часы составит 6−11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Напомним, что в МЧС России советуют во время сильного ветра не подходить к раскачивающимся вывескам, транспарантам и тому подобному. Если непогода застала вас на улице, укройтесь в здании или подземном переходе.