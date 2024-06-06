Сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер ждут омичей в конце рабочей недели

Воздух в дневные часы местами прогреется до +28 градусов.
В четверг, 6 июня, днём будет от +23…+28 градусов. В отдельных районах — не выше +17 градусов.
Пройдут дожди, местами сильные. Возможен град. Юго-западный ветер подует со скоростью 7−12 м/с. Временами его порывы будут достигать 15−20 м/с.
В ночные часы пятницы, 7 июня, местами ожидаются сильные дожди с грозами и туман. Днём столбики термометров поднимутся до отметок в +22…+27 градусов, по северу области — до +15…+20 градусов.
Также, синоптики Обь-Иртышского УГМС, спрогнозировали кратковременные дождина 7 июня в Омской области. Скорость ветра в дневные часы составит 6−11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
Напомним, что в МЧС России советуют во время сильного ветра не подходить к раскачивающимся вывескам, транспарантам и тому подобному. Если непогода застала вас на улице, укройтесь в здании или подземном переходе.