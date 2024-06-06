Появилось видео ДТП с трамваями в Кемерове, где пострадали 30 человек

Опубликовано видео ДТП с трамваем в Кемерове, где пострадали 30 человек. На кадрах видно, как вагон резко входит в поворот, и из него на дорогу летят пассажиры. Поток машин, который едет навстречу, останавливается.
Инцидент произошел утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове. По данным СК, травмы в ДТП получили около 30 человек. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
СУ СКР по Кузбассу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).