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Появилось видео ДТП с трамваями в Кемерове, где пострадали 30 человек

ДТП случилось утром 6 июня.

Опубликовано видео ДТП с трамваем в Кемерове, где пострадали 30 человек. На кадрах видно, как вагон резко входит в поворот, и из него на дорогу летят пассажиры. Поток машин, который едет навстречу, останавливается.

Инцидент произошел утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове. По данным СК, травмы в ДТП получили около 30 человек. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

СУ СКР по Кузбассу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).