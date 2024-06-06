Летние детские площадки открылись в Иркутске

Вместе с началом лета в Иркутске стартовала работа детских лагерей дневного пребывания. Более чем на 80 площадках на базе школ и учреждений дополнительного образования в этом году отдохнут свыше 11 тысяч юных жителей города. Об этом сообщили в администрации областной столицы.