Летние детские площадки открылись в Иркутске

Вместе с началом лета в Иркутске стартовала работа детских лагерей дневного пребывания. Более чем на 80 площадках на базе школ и учреждений дополнительного образования в этом году отдохнут свыше 11 тысяч юных жителей города. Об этом сообщили в администрации областной столицы.
— В этом году мы ввели новую меру социальной поддержки для детей из семей участников СВО. Ребята смогут посещать площадки дневного пребывания бесплатно, — добавил глава Иркутска Руслан Болотов.
В летних лагерях Иркутска детей ждут игры, дискотеки, экскурсии, будут работать кружки и спортивные секции. Предусмотрены и тематические мероприятия, посвященные в том числе государственным праздникам, творчеству, здоровому образу жизни и профилактики безопасности. За контролем организации летнего отдыха ребят будут следить специалисты департамента образования.
Стоит добавить, что летние площадки работаю не только в Иркутске, но и за городом. Речь идет о лагерях «Эколог» и «Байкал». Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, как в областной столице отпразднуют День молодежи 29 июня.