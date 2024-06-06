Жительницу Владивостока лишили прав и автомобиля за пьяную езду

Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение конфисковать автомобиль местной жительницы за повторное вождение в пьяном виде, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Установлено, что в декабре 2023 года и феврале 2024 года женщина была задержана сотрудниками ГИБДД во Владивостоке за управление автомобилем Nissan X-Trail Hybrid в состоянии опьянения. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
«Суд признал фигурантку виновной в совершении преступлений и назначил ей итоговое наказание в виде 340 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года», — сообщили в ведомстве.
Суд также принял решение о конфискации и передаче в доход государства её автомобиля стоимостью более 1 миллиона рублей, использованного при совершении преступлений.
Напомним, суд в Кавалеровском районе вынес приговор по делу 33-летней местной жительницы, которая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Иномарку стоимостью более двух миллионов рублей конфисковали в доход государства.