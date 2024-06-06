Жительницу Владивостока лишили прав и автомобиля за пьяную езду

Установлено, что в декабре 2023 года и феврале 2024 года женщина была задержана сотрудниками ГИБДД во Владивостоке за управление автомобилем Nissan X-Trail Hybrid в состоянии опьянения. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.