В Кемерове возбудили уголовное по факту столкновения двух трамваев

Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку по факту столкновения в Кемерове двух трамваев, которое произошло около 07.30 на Логовом шоссе. Предварительно пострадало около 30 человек, у них травмы разной степени тяжести, всем им оказывается медицинская помощь.