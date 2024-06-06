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В Кемерове возбудили уголовное по факту столкновения двух трамваев

В результате ДТП пострадало около 30 человек.

Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку по факту столкновения в Кемерове двух трамваев, которое произошло около 07.30 на Логовом шоссе. Предварительно пострадало около 30 человек, у них травмы разной степени тяжести, всем им оказывается медицинская помощь.

В «КЭТК» прокомментировали, что вагон 10-го маршрута на остановке «Набережная» допустил столкновение с вагоном, шедшим в попутном направлении. Причины ДТП выясняются, однако по предварительной версии у 10 трамвая отказали тормоза.

Также в социальных сетях пишут, что женщину-водителя доставали спасатели. Очевидцы якобы видели, что нога пострадавшей была раздроблена.

Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал первый заместитель прокурора области Игорь Донгаузер.