Открыть железнодорожный маршрут Хасан (РФ) — Расон (КНДР) планируют в июне

Глава Приморского края сообщил журналистам о возможном открытии железнодорожного сообщения с Корейской Народно-Демократической Республикой в июне. Олег Кожемяко поделился этой информацией на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает агентство «Интерфакс». По словам руководителя региона, первоначально планируется запустить маршрут от Хасана (РФ) до Расона (КНДР), а в дальнейшем — проложить путь до корейского города от Владивостока через Хасан.
Кожемяко упомянул, что между ним и Олегом Белозеровым, генеральным директором РЖД, уже достигнута предварительная договоренность о запуске поездов. Расон имеет стратегическое значение, так как он граничит с Приморским краем и китайской провинцией Цзилинь. Граница между Россией и КНДР проходит вдоль реки Туманной. Ранее сообщалось, что власти Приморья выразили готовность установить железнодорожное сообщение с Расоном уже в мае, подчеркивая потенциальный интерес со стороны туристов и возможность адаптации частоты рейсов к спросу. До 2020 года такое сообщение существовало, но было прервано из-за пандемии.
Тем не менее, эксперты указывают на технические сложности, которые необходимо преодолеть для налаживания прямого железнодорожного сообщения до Пхеньяна. Кожемяко ранее уточнял, что состояние железнодорожного полотна и различие в ширине колеи являются препятствиями для бесперебойного движения поездов до столицы КНДР, что может потребовать пересадок или смены колесных пар на пути следования.