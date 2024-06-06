Открыть железнодорожный маршрут Хасан (РФ) — Расон (КНДР) планируют в июне

Кожемяко упомянул, что между ним и Олегом Белозеровым, генеральным директором РЖД, уже достигнута предварительная договоренность о запуске поездов. Расон имеет стратегическое значение, так как он граничит с Приморским краем и китайской провинцией Цзилинь. Граница между Россией и КНДР проходит вдоль реки Туманной. Ранее сообщалось, что власти Приморья выразили готовность установить железнодорожное сообщение с Расоном уже в мае, подчеркивая потенциальный интерес со стороны туристов и возможность адаптации частоты рейсов к спросу. До 2020 года такое сообщение существовало, но было прервано из-за пандемии.