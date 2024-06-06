В столкновении двух трамваев в Кемерове пострадали 30 человек

Около 7.30 утра в Кемерове на Логовом шоссе произошла авария с двумя трамваями — предварительно, у одного из них отказали тормоза.
По предварительным данным, пострадало около 30 человек, у них травмы разной степени тяжести, всем им оказывается медицинская помощь. На видео, распространяемом в сети, видно, как женщина вываливается из трамвая на ходу, едва не попав под колёса автомобилей.
Уже возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку, для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал первый заместитель прокурора области Игорь Донгаузер.