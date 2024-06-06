Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столкновении двух трамваев в Кемерове пострадали 30 человек

Это предварительные данные, пострадавших может быть и больше.

Около 7.30 утра в Кемерове на Логовом шоссе произошла авария с двумя трамваями — предварительно, у одного из них отказали тормоза.

По предварительным данным, пострадало около 30 человек, у них травмы разной степени тяжести, всем им оказывается медицинская помощь. На видео, распространяемом в сети, видно, как женщина вываливается из трамвая на ходу, едва не попав под колёса автомобилей.

Уже возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку, для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал первый заместитель прокурора области Игорь Донгаузер.