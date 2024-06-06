Международный фестиваль «Амурские волны» завершился в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», который собрал более 600 музыкантов и привлек около 55 тысяч зрителей. Онлайн-трансляции мероприятия посмотрели свыше 25 тысяч человек. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".