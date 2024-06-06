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Международный фестиваль «Амурские волны» завершился в Хабаровском крае

Его увидели более 80 тысяч зрителей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае завершился XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», который собрал более 600 музыкантов и привлек около 55 тысяч зрителей. Онлайн-трансляции мероприятия посмотрели свыше 25 тысяч человек. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«В программу фестиваля вошли марш-парад, выступления на различных площадках города, включая Комсомольскую площадь, парки Динамо и Гагарина, а также улицу Муравьева-Амурского. Особенно ярким событием стало дефиле оркестров на площади Славы», — рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

По поручению врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, фестиваль вновь пройдет в 2025 году.

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