Международный фестиваль «Амурские волны» завершился в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», который собрал более 600 музыкантов и привлек около 55 тысяч зрителей. Онлайн-трансляции мероприятия посмотрели свыше 25 тысяч человек. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«В программу фестиваля вошли марш-парад, выступления на различных площадках города, включая Комсомольскую площадь, парки Динамо и Гагарина, а также улицу Муравьева-Амурского. Особенно ярким событием стало дефиле оркестров на площади Славы», — рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.
По поручению врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, фестиваль вновь пройдет в 2025 году.