Тепловой и солнечный удары: как избежать

— Если вам предстоит поездка в автомобиле, пожалуйста, учтите, что салон автомобиля очень сильно нагревается, поэтому прежде чем сесть в машину, которая стояла под открытым небом в солнечный день, сначала откройте все двери или опустите стёкла для сквозного проветривания. Для этого достаточно около 3−4 минут;