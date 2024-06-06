В Хабаровском крае становится доступнее лечение сердечных заболеваний

«Оперируем в основном экстренных пациентов, которые поступают в сосудистый центр из Комсомольского, Солнечного, Амурского и имени Полины Осипенко районов. Обычно аппараты устанавливаем в день поступления, но бывают случаи, когда пациенту надо пройти дополнительное обследование. Тогда операция проходит через несколько дней. Технология позволяет не только сберечь жизнь пациента, но и вернуть его к обычной жизни. Через три месяца после операции человеку доступны любые активности и нагрузки», — сообщил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Андрей Долгушев.