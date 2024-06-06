В Хабаровском крае становится доступнее лечение сердечных заболеваний

В Комсомольске-на-Амуре медицинская помощь пациентам с серьёзными сердечными заболеваниями становится доступнее, сообщает пресс-служба правительства края.
Число операций по установке постоянных электрокардиостимуляторов, которые дают возможность людям с острыми нарушениями кровообращения вести нормальную жизнь, продолжает расти. Эта высокотехнологичная помощь осуществляется в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».
«Оперируем в основном экстренных пациентов, которые поступают в сосудистый центр из Комсомольского, Солнечного, Амурского и имени Полины Осипенко районов. Обычно аппараты устанавливаем в день поступления, но бывают случаи, когда пациенту надо пройти дополнительное обследование. Тогда операция проходит через несколько дней. Технология позволяет не только сберечь жизнь пациента, но и вернуть его к обычной жизни. Через три месяца после операции человеку доступны любые активности и нагрузки», — сообщил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Андрей Долгушев.
Больница имени Шевчука активно увеличивает количество таких операций: если в 2022 году было установлено 12 электрокардиостимуляторов, в 2023 году — 41, а с начала 2024 года — уже 31 устройство. В среднем устанавливается 8−10 аппаратов в месяц. В дальнейшем планируется увеличить число устанавливаемых электрокардиостимуляторов до 100 в год.
Напомним, что электрокардиостимулятор — это сложное устройство, контролирующее работу сердца. Он генерирует электрические импульсы и направляет их в камеры сердца, если частота сердечных сокращений снижается, обеспечивая правильный ритм и предотвращая остановку сердца. Замена постоянного аппарата требуется каждые 6−15 лет.