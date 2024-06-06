Екатеринбуржцев ждут прохладные и дождливые выходные

«Новый центр циклона формируется над Зауральем. Через пару дней обновленный циклон начнет углубляться, а в его тылу на территорию Свердловской области распространится более холодная воздушная масса», — написал в Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин.
По его прогнозам, сегодня в Екатеринбурге ожидается +26 градусов, возможны дождь и грозы. В пятницу будет +21. В выходные ожидается +18, +19 градусов. Согласно порталу Gismeteo, в субботу и воскресенье ожидаются дожди. На следующей неделе летняя жара вернется в столицу Урала, температура воздуха будет варьироваться от +21 до +29.