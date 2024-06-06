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В СК Кузбасса прокомментировали аварию двух трамваев в Кемерове

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 30 человек.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Кристина Иванова с места трагедии прокомментировала утреннюю аварию в Кемерове, происшедшую на Логовом шоссе.

Согласно предварительным данным, пострадали около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь.

«По факту произошедшего в СУ СК по Кузбассу возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)». — сообщила Кристина Иванова.

Ранее мы писали, что областной центр сковали пробки из-за того, что авария произошла в час пик на оживлённом шоссе, где огромный трафик.