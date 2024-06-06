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В центре Уфы появился Довлатовcкий переулок

Он соединяет улицы Гоголя и Карла Маркса.

Источник: РИА "Новости"

В Уфе появился Довлатовский переулок. Он расположен в центре башкирской столицы в 100 м от дома № 56 на улице Гоголя, где в 1941 году появился на свет будущий известный писатель и журналист Сергей Довлатов.

Как сообщили в мэрии города, переулок соединил улицы Гоголя и Карла Маркса. Он расположен вдоль здания Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

«Увековечить имя выдающегося земляка в названии переулка предложила инициативная группа горожан, — отметили в муниципалитете. — К 450-летию Уфы наименование присвоено официально».