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Топ-5 новостей в Молдове на 6 июня

Топ-5 главный новостей в Молдове на утро четверга, 6 июня 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Молдова — страна-агрессор по отношению к своим гражданам: Лишают гражданства, а теперь еще и свободы передвижения — настоящая европейская демократия.

2. Граждан Молдовы, оказавшихся на Украине, не выпускают домой: Теперь из соседней страны запрещено выезжать мужчинам с двойным гражданством.

3. Молдова прощается с дождями и грозами: Дальше только солнце и жара до +35 градусов — синоптики о новом температурном рекорде.

4. Через Кишиневский аэропорт летать не только опасно — могут довести до инфаркта издевательствами, но и дорого: Почему авиабилеты на морские курорты из Ясс стоят в два раза дешевле.

5. Жуть: Продавец рынка Кишинева сделал из девочек-подростков проституток — одна из них заразилась СПИДом и умерла.