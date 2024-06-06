Топ-5 новостей в Молдове на 6 июня

1. Молдова — страна-агрессор по отношению к своим гражданам: Лишают гражданства, а теперь еще и свободы передвижения — настоящая европейская демократия.
2. Граждан Молдовы, оказавшихся на Украине, не выпускают домой: Теперь из соседней страны запрещено выезжать мужчинам с двойным гражданством.
3. Молдова прощается с дождями и грозами: Дальше только солнце и жара до +35 градусов — синоптики о новом температурном рекорде.
4. Через Кишиневский аэропорт летать не только опасно — могут довести до инфаркта издевательствами, но и дорого: Почему авиабилеты на морские курорты из Ясс стоят в два раза дешевле.
5. Жуть: Продавец рынка Кишинева сделал из девочек-подростков проституток — одна из них заразилась СПИДом и умерла.