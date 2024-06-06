Мэр Кемерова прокомментировал состояние пострадавших в ДТП с трамваями

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов в своём Telegram-канале прокомментировал ДТП на Логовом шоссе, в котором пострадали десятки человек.
По словам Анисимова, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объёме. Видеообращение он записал из больницы, где находятся пострадавшие в аварии люди.
Также врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк заявил, что в связи с ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов. Он отметил, что в аварии никто не погиб.
Ранее мы сообщали, что опубликовано видео ДТП с трамваем в Кемерове, где пострадали люди. На кадрах видно, как вагон резко входит в поворот, и из него на дорогу летят пассажиры. Поток машин, который едет навстречу, останавливается.