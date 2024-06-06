Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 50 человек, сообщает глава города Дмитрий Анисимов. Он уточнил, что 40 человек госпитализированы с травмами, в том числе трое — в тяжелом состоянии. Еще 10 пострадавших самостоятельно обратились в травмпункт.
ДТП с участием двух трамваев случилось в Кемерове утром 6 июня. По предварительной информации, у одного из вагонов отказали тормоза и он столкнулся с другим трамваем. Точную причину и обстоятельства ДТП выясняют специалисты.
СУ СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело, свою проверку начала региональная прокуратура. Следователи просят всех пассжиров столкнувшихся трамваев обратиться к правоохранителям по телефонам: 8 (3842) 36−29−49, 8−939−821−1740 или 02 (с мобильного — 102).