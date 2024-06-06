Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 50 человек, сообщает глава города Дмитрий Анисимов. Он уточнил, что 40 человек госпитализированы с травмами, в том числе трое — в тяжелом состоянии. Еще 10 пострадавших самостоятельно обратились в травмпункт.