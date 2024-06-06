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В Приморье наказали водителя, выгнавшего из автобуса 9-летнего ребёнка

Он оставил мальчика на остановке из-за газировки.

Источник: Аргументы и факты

Водителя автобуса, который в городе Артём Приморского края выгнал из салона 9-летнего мальчика с газировкой, привлекли к административной ответственности, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Надзорное ведомство проверило публикации в СМИ и установило, что в марте 2022 года водитель автобуса № 12 оскорбил мальчика, который зашёл в салон с банкой газировки. Ребёнку пришлось выйти и остаться на остановке.

Мужчину 1976 года рождения по постановлению прокурора оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление.

Напомним, по словам очевидцев, ребёнок решил выбросить банку с напитком и вышел из маршрутки, но водитель закрыл двери и уехал, несмотря на просьбы пассажиров.