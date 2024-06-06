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Появилось видео, как вытаскивают из трамвая пострадавшую в ДТП в Кемерове

Женщину доставали из сплющенной кабины трамвая.

Telegram-канал Инцидент Кузбасс опубликовал видео, на котором видно, как из сплющенной кабины трамвая вытаскивают пострадавшую женщину.

Спасатели переложили женщину на носилки и унесли. Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 50 человек, сообщает глава города Дмитрий Анисимов.

Он уточнил, что 40 человек госпитализированы с травмами, в том числе трое — в тяжелом состоянии. Еще 10 пострадавших самостоятельно обратились в травмпункт.

Ранее мы сообщали, что врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк заявил, что в связи с ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов. Он отметил, что в аварии никто не погиб.