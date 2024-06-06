Рассказать о семейных увлечениях приглашают жителей Хабаровска

В честь Года семьи, портал «Я — родитель» запускает серию тематических конкурсов «Главное — семья!». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В рамках этого мероприятия стартовал конкурс «Семейное лето». Он начался 3 июня и проходит в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники.
«Для участия нужно поделиться историями о любимых семейных летних традициях на своих страницах в указанных социальных сетях, не забыв указать хэштег #главноесемья2024. Истории можно сопроводить фотографиями или видео», — рассказали в администрации Хабаровска.
Срок подачи заявок — до 17 июня. Победителей, выбранных при помощи генератора случайных чисел, объявят 24 июня. Три победителя получат сертификаты Ozon номиналом в пять тысяч рублей.