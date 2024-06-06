Петербуржцам рассказали, когда лучше посещать Летний сад

Посещение сада бесплатно, заплатить нужно только за вход в Летний дворец Петра I, для студентов предусмотрены скидки. Режим работы парка в 2024 году с 1 мая по 30 сентября: с 10:00 до 22:00 (вход до 21:30). Осенью и зимой чуть меньше, с 1 октября по 31 марта с 10:00 до 20:00 (вход до 19:30).