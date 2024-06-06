Следком Кузбасса ищет всех пассажиров столкнувшихся трамваев

На месте работает следственно-оперативная группа, и следователи просят всех пассажиров обоих трамваев, даже если они не пострадали, сообщить о себе. Обращаться надо по телефонам 8 (3842) 36−29−49, 8−939−821−1740 или 02 (с мобильного — 102).