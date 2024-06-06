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Следком Кузбасса ищет всех пассажиров столкнувшихся трамваев

Авария произошла сегодня ранним утром на Логовском шоссе.

6 июня ранним утром на Логовском шоссе в Кемерове произошло страшное ДТП — столкнулись два трамвая из-за того, что у одного из них отказали тормоза. По данным мэра Кемерова Дмитрия Анисимова, который возглавил оперативный штаб, пострадавших — 50 человек.

На месте работает следственно-оперативная группа, и следователи просят всех пассажиров обоих трамваев, даже если они не пострадали, сообщить о себе. Обращаться надо по телефонам 8 (3842) 36−29−49, 8−939−821−1740 или 02 (с мобильного — 102).

Ранее мы сообщали, что СК возбудил уголовное дело по факту аварии.