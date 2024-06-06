Погода разбушевалась: почти весь июнь в Омской области будет идти дождь

По данным Обь-Иртышского УГМС, ближайшие три дня в регионе тоже будут дождливыми. Днём 6 июня температура составит +23… +28 (местами +17), дождь, местами сильный, также возможны гроза, град и в отдельных районах порывы ветра 15−20 м/с. 7 июня днём ожидается +22… +27 (по северу +15… +20), кратковременный дождь и порывы ветра до 15 м/с. В субботу, 8 июня, воздух прогреется до +24, также прогнозируют кратковременный дождь и местами грозу.