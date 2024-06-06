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Погода разбушевалась: почти весь июнь в Омской области будет идти дождь

Жары омичам тоже ждать не надо.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 5 м/с 79% 752 мм рт. ст. +21°
Источник: Om1.ru

Июнь и начало июля для омичей станут дождливыми. В регионе будут выпадать осадки полмесяца.

Судя по долгосрочному прогнозу Gismeteo, дожди в Омской области будут 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, а также 1, 4 июля. Вдобавок температура воздуха не будется подниматься выше +25. Вместе с этим иногда ожидаются грозы.

По данным Обь-Иртышского УГМС, ближайшие три дня в регионе тоже будут дождливыми. Днём 6 июня температура составит +23… +28 (местами +17), дождь, местами сильный, также возможны гроза, град и в отдельных районах порывы ветра 15−20 м/с. 7 июня днём ожидается +22… +27 (по северу +15… +20), кратковременный дождь и порывы ветра до 15 м/с. В субботу, 8 июня, воздух прогреется до +24, также прогнозируют кратковременный дождь и местами грозу.