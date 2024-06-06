В Екатеринбурге из-за аварии на сетях «Водоканала» изменились маршруты трамваев

В связи с аварией было закрыто трамвайное движение маршрутов №№ 4, 5, 18, 20 по улице Блюхера от Уральской до конечной станции «Шарташ» в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Екатеринбурга.