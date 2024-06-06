В Екатеринбурге из-за аварии на сетях «Водоканала» изменились маршруты трамваев

В связи с аварией было закрыто трамвайное движение маршрутов №№ 4, 5, 18, 20 по улице Блюхера от Уральской до конечной станции «Шарташ» в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Екатеринбурга.
Данные маршруты следуют измененным направлением по Уральской и Гагарина. Предварительное время окончания аварийно-восстановительных работ и возобновления трамвайного движения по улице Блюхера — 11:00 6 июня.
Также в Екатеринбурге изменились несколько маршрутов автобусов, в связи с подготовкой к проведению в городе в выходные фестиваля музыки, спорта и мотокультуры «Движение».
По данным ЕМУП «Гортранс», с полуночи 6 июня до 4 утра 10 июня из схем движения маршрутов № 46, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 60, 62, 67, 81, 93 временно убрали остановки «Площадь 1905 года» на ул. 8 Марта.