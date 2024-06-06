Казахстан включили в список «зеленых» туристических направлений

По данным Министерства туризма и спорта РК, в этот список также включены такие проекты, как культурно-просветительские центры в Японии и природный заповедник на месте железной дороги в Сингапуре, наряду с развитием сельского туризма в Казахстане за инициативы в области устойчивого туризма.