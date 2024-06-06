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Казахстан включили в список «зеленых» туристических направлений

Район Катон-Карагай в Восточном Казахстане вошел в список «зеленых» туристических направлений Travel Green List британского журнала Wanderlust, сообщает Zakon.kz.

Источник: Министерства туризма и спорта РК

По данным Министерства туризма и спорта РК, в этот список также включены такие проекты, как культурно-просветительские центры в Японии и природный заповедник на месте железной дороги в Сингапуре, наряду с развитием сельского туризма в Казахстане за инициативы в области устойчивого туризма.

Британская редакция высоко оценила Фонд устойчивого развития сельских территорий, созданный в 2019 году для улучшения качества жизни в трех отдаленных районах, включая Катон-Карагай. Отмечены такие инициативы, как обучение владельцев гостиниц, открытие школы гостеприимства, поддержка туристических троп, установка дорожных указателей и финансирование туристических информационных центров. Эти проекты способствовали созданию в регионе сообщества устойчивого туризма и улучшению условий для туристов.

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