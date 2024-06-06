Грозы и сильные дожди ожидаются в Беларуси в четверг

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами — грозы и сильные дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от +20°С по северо-западу до +27°С по юго-востоку республики.
Из-за сильных дождей и гроз синоптики объявили на четверг желтый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь также предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач и нарушение электроснабжения. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Сильные дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек и автодорог местного значения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в четверг установится переменная облачность. Местами по городу пройдет кратковременный дождь, возможно прогремит гроза, вероятность осадков — 60−70%. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +23…+25°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Гомеле и Могилеве будут аналогичные погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, +23…+25°C, ветер северо-западный.
В Гродно прогнозируется переменная облачность, пройдет небольшой кратковременный дождь и тоже возможна гроза. В городе на Немане воздух прогреется до +20…+22°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бресте установится переменная облачность, ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха в областном центре будет +21…+23°C. Ветер также северо-западный 5−10 м/с с порывами до 12 м/с.
В Витебске установится более жаркая погода, а воздух прогреется до +22…+24°C. В остальном будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, временами дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза, ветер северо-западный 4−9 м/с.