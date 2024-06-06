Грозы и сильные дожди ожидаются в Беларуси в четверг

В МЧС в свою очередь также предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач и нарушение электроснабжения. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Сильные дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек и автодорог местного значения.