Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы и сильные дожди ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Грозы и сильные дожди ожидаются местами по Беларуси в четверг, сообщили в Белгиддромете.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 5 м/с 79% 752 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами — грозы и сильные дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от +20°С по северо-западу до +27°С по юго-востоку республики.

Из-за сильных дождей и гроз синоптики объявили на четверг желтый уровень опасности.

В МЧС в свою очередь также предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач и нарушение электроснабжения. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Сильные дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек и автодорог местного значения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске в четверг установится переменная облачность. Местами по городу пройдет кратковременный дождь, возможно прогремит гроза, вероятность осадков — 60−70%. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +23…+25°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Гомеле и Могилеве будут аналогичные погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, +23…+25°C, ветер северо-западный.

В Гродно прогнозируется переменная облачность, пройдет небольшой кратковременный дождь и тоже возможна гроза. В городе на Немане воздух прогреется до +20…+22°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Бресте установится переменная облачность, ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха в областном центре будет +21…+23°C. Ветер также северо-западный 5−10 м/с с порывами до 12 м/с.

В Витебске установится более жаркая погода, а воздух прогреется до +22…+24°C. В остальном будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, временами дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза, ветер северо-западный 4−9 м/с.