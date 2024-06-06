«Он ничего и никого не боялся»: умер человек-праздник, журналист и блогер Илья Табаченко

«Мы познакомились с Ильей более 10 лет назад. Я тогда работала в администрации города Артема. Мы стали сотрудничать с ИА PrimaMedia и приехали на эфир с главой города. Там я и встретила Илью. Мне так понравился его подход к работе, видно было, что он изучил тему, но при этом вел легкую беседу. С тех пор мы подружились. Позже и мой сын пошел работать в эту редакцию, и Илья стал его наставником и другом. Я доверяла этому человеку, называла тепло — Илюша. Каждая встреча с ним — это, несомненно, приятные воспоминания. Он всегда мог найти подход к молодым авторам, начинающим журналистам, школьникам. Его так приятно было слушать, а как он писал… Я проплакала все утро. До сих пор нахожусь в смятении, не могу поверить, что его больше нет с нами», — с дрожью в голосе добавила главный редактор газеты «Выбор» Ирина Шпак.