«Он ничего и никого не боялся»: умер человек-праздник, журналист и блогер Илья Табаченко

Боль утраты сковала сердца многих приморцев, которые знали журналиста ИА PrimaMedia Илью Табаченко. Еще 5 июня коллеги общались с ним на мероприятии, строили совместные планы и обсуждали рабочие моменты. Илья потерял сознание, когда возвращался домой вечером. Прибывшие медики констатировали смерть. Сердце выдающегося автора остановилось на 44 году жизни.
Для многих Илья остался правдорубом — тем, кто говорит без экивоков. Конечно, такие люди часто наживают и недоброжелателей. Но друзей у мастера пера, поставившего честность во главе карьеры, осталось гораздо больше.
Культуролог, наставник, юморист
«Илья для меня был одним из первых учителей. Я тогда еще не был сотрудником PrimaMedia, когда мы с ним познакомились. Очень позитивный и веселый. Уже потом, через несколько лет после нашего знакомства, я начал работать с ним. За этот период мы ни разу не ругались, хотя поводы были, но это, скорее, рабочие моменты. Он всегда давал советы, мы много рассуждали о технологиях и новинках, которые можно применить в работе редакции. После моего ухода из агентства мое общение с ним не прерывалось. Я никогда его не видел грустным. Он всегда шутил. Даже вчера, за несколько часов до смерти, мы с ним разговаривали, и он тоже улыбался: поднимал настроение своим юмором. Для меня он навсегда останется учителем SMM, журналистики, и, конечно же, Человеком с большой буквы», — поделился бывший коллега корреспондента Роман Мейхер.
"Как только дошла до меня эта печальная новость, я вспомнил последнее интервью, которое мы делали с Ильей ко Дню театра. Он опубликовал его 28 марта. И, вы знаете, с этим человеком я был очень давно знаком. Он не пропускал ни одного мероприятия, ни одного спектакля, премьеры в нашем Театре молодежи. Всегда радовался за наши успехи.
Илья работал со многими сферами, не только с культурой. Это образование, здравоохранение, интервью в направлении туризма. Он всегда «был в материале». Он приходил на интервью всегда подготовленным. Вопросы — только конкретные, конструктивные, по существу. Он относился к работе ответственно. При этом человек, сам по себе, был очень легким. Вот сейчас говорю «был», и очень сложно… я не могу сопоставить, что буквально накануне мы встречались с ним, и сегодня его вдруг не стало. Для нас всех«, — рассказал “КП” Игорь Селезнев, директор Приморского театра молодежи.
«Я не поверила, когда увидела сообщение. Хотелось, чтобы это было ошибкой, неправдой. Он был настоящим. Ничего и никого не боялся. Я работала с Ильей бок о бок девять лет. Человек-праздник, который заражал смехом», — отметила Мария Смитюк, коллега журналиста.
«Мы познакомились с Ильей более 10 лет назад. Я тогда работала в администрации города Артема. Мы стали сотрудничать с ИА PrimaMedia и приехали на эфир с главой города. Там я и встретила Илью. Мне так понравился его подход к работе, видно было, что он изучил тему, но при этом вел легкую беседу. С тех пор мы подружились. Позже и мой сын пошел работать в эту редакцию, и Илья стал его наставником и другом. Я доверяла этому человеку, называла тепло — Илюша. Каждая встреча с ним — это, несомненно, приятные воспоминания. Он всегда мог найти подход к молодым авторам, начинающим журналистам, школьникам. Его так приятно было слушать, а как он писал… Я проплакала все утро. До сих пор нахожусь в смятении, не могу поверить, что его больше нет с нами», — с дрожью в голосе добавила главный редактор газеты «Выбор» Ирина Шпак.
Нам будет тебя не хватать
Коллектив PrimaMedia в скором времени обязательно сообщит о месте и времени прощания с Ильей Табаченко.
«Он просто незаменимый, без должности, регалий, который не преклонялся ни перед чинами, ни перед размером кошелька, чтобы докопаться до сути. Соболезнуем и тихо скорбим», — пишет родная редакция журналиста.
«Комсомольская правда — Дальний Восток» разделяет скорбь вместе с родными, коллегами, знакомыми Ильи. Мы всегда поражались гибкому складу ума профессионала, его острым и точным замечаниям, его смелости, любознательности и огромной любви к этому миру. Илья, нам будет тебя не хватать…