Мощный град уничтожил огороды в Чистоозерном Новосибирской области

Погода в Новосибирске и области не балует. Лето началось с солнца, однако быстро сменилось на волну заморозков с «бонусом» в виде дождя, а в некоторых районах и града. Жители Чистоозерного делятся в сети фото и видео последствий града, отмечая, что порция нежданных осадков выпала вчера, 5 июня.