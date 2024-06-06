Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидец ДТП с трамваями в Кемерове рассказала об аварии

У трамвая отказали тормоза.

В распоряжении kuzbass.aif.ru появился комментарий очевидца аварии на Логовом шоссе.

«У трамвая отказали тормоза и он влетел впереди идущий трамвай. Очень много людей, кто получил переломы. Водителя вообще вытаскивали из кабины, у неё вся нога раздроблена», — рассказал очевидец аварии.

Ранее мы сообщали, что 6 июня ранним утром на Логовском шоссе в Кемерове произошло страшное ДТП — столкнулись два трамвая из-за того, что у одного из них отказали тормоза. По данным мэра Кемерова Дмитрия Анисимова, который возглавил оперативный штаб, пострадавших — 50 человек.