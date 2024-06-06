Очевидец ДТП с трамваями в Кемерове рассказала об аварии

Ранее мы сообщали, что 6 июня ранним утром на Логовском шоссе в Кемерове произошло страшное ДТП — столкнулись два трамвая из-за того, что у одного из них отказали тормоза. По данным мэра Кемерова Дмитрия Анисимова, который возглавил оперативный штаб, пострадавших — 50 человек.