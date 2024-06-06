Мэрия Новосибирска проведёт «перезагрузку» отношений с предпринимателями

«Мы заинтересованы в том, чтобы сегмент малого и среднего предпринимательства в нашем городе развивался, чтобы предприятия работали, создавались рабочие места, и следовательно — увеличивались поступления в городской бюджет от налоговых отчислений и арендных платежей», — отметил Максим Кудрявцев.