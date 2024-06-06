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Мэрия Новосибирска проведёт «перезагрузку» отношений с предпринимателями

Власти Новосибирска и организация МСП «Опора России» заключили важное соглашение.

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Новосибирска и Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» подписали соглашение о сотрудничестве.

Целью провозглашают развитие предпринимательства в Новосибирске.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сегмент малого и среднего предпринимательства в нашем городе развивался, чтобы предприятия работали, создавались рабочие места, и следовательно — увеличивались поступления в городской бюджет от налоговых отчислений и арендных платежей», — отметил Максим Кудрявцев.

С 2023-го в областном центре функционирует новая муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка инновационной деятельности». Предусмотрены различные меры поддержки.

По словам Кудрявцева, город намерен «перезагрузить» Совет по поддержке и развитию среднего и малого предпринимательства, и подписанное соглашение в этом поможет.

В числе задач: продвижение товаров местных производителей в магазинах и на внешних рынках, привлечение предпринимателей к участию в государственных и муниципальных заказах, проведение ярмарок вакансий, разработка новых подходов к размещению НТО, помощь бизнесменам в работе в маркетплейсами.