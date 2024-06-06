Мэрия Новосибирска проведёт «перезагрузку» отношений с предпринимателями

Мэрия Новосибирска и Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» подписали соглашение о сотрудничестве.
Целью провозглашают развитие предпринимательства в Новосибирске.
«Мы заинтересованы в том, чтобы сегмент малого и среднего предпринимательства в нашем городе развивался, чтобы предприятия работали, создавались рабочие места, и следовательно — увеличивались поступления в городской бюджет от налоговых отчислений и арендных платежей», — отметил Максим Кудрявцев.
С 2023-го в областном центре функционирует новая муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка инновационной деятельности». Предусмотрены различные меры поддержки.
По словам Кудрявцева, город намерен «перезагрузить» Совет по поддержке и развитию среднего и малого предпринимательства, и подписанное соглашение в этом поможет.
В числе задач: продвижение товаров местных производителей в магазинах и на внешних рынках, привлечение предпринимателей к участию в государственных и муниципальных заказах, проведение ярмарок вакансий, разработка новых подходов к размещению НТО, помощь бизнесменам в работе в маркетплейсами.