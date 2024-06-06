Пелагея выступит на красноярском фестивале «МИР Сибири»

Заслуженная артистка России Пелагея выступит на XX Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который пройдет с 11 по 14 июля в поселке Шушенское Красноярского края. Гости смогут увидеть ее 12 июля.
— Это будет третий визит певицы на фестиваль за его 20-летнюю историю. Вспомним любимые, берущие за душу песни в мощной современной аранжировке, — рассказали в пресс-службе мероприятия.
В субботу на фестивале выступит мультикультурный проект Light in Babylon. Группа объединяет музыкантов Великобритании, Израиля, Ирана, Турции и Франции. Артисты исполняют композиции с восточными мотивами и переплетением стилей. В тот же вечер на сцене можно будет увидеть группу VDOME.
— А в заключительный день будем зажигать под латин-джаз, наслаждаясь бархатным тембром Илианы Санчез. Еще одно открытие фестиваля — группа «Нукер» из Бурятии, — добавили организаторы.
Напомним, что впервые «МИР Сибири» прошел в 2003 году, а в 2022 году он стал одним из лучших проектов в области событийного туризма, получив Гран-при Национальной премии Russian Еvent Awards 2022.