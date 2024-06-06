Пелагея выступит на красноярском фестивале «МИР Сибири»

В субботу на фестивале выступит мультикультурный проект Light in Babylon. Группа объединяет музыкантов Великобритании, Израиля, Ирана, Турции и Франции. Артисты исполняют композиции с восточными мотивами и переплетением стилей. В тот же вечер на сцене можно будет увидеть группу VDOME.