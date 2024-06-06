В Омске построят логистические центры Wildberries и Ozon

Как отметили в компании, создание крупного логистического комплекса позволит омским предпринимателям быстрее поставлять товары на маркетплейс и экономить на логистике. На сегодняшний день на площадке Ozon представлено около 3 000 омских продавцов, с 2021 года их число выросло в пять раз и продолжает увеличиваться.