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В Омске построят логистические центры Wildberries и Ozon

С их открытием в регионе появится 6,5 тысяч новых рабочих мест.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

На Питерском международном экономическом форуме губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с руководителями популярных маркетплесов Wildberries и Ozon Татьяной Бакальчук и Сергей Беляков. Как сообщили в правительстве Омской области, в Омске будут построены крупные логистические центры этих компаний.

Строительство распределительного центра Wildberries уже ведется, сейчас там идет монтаж кровли и инженерных сетей. Объем инвестиций в строительство составил 7,5 млрд рублей. Планируется, что центр откроется уже в этом году. Здесь будет организовано 5 000 новых рабочих мест.

Соглашение о сотрудничестве подписано правительством Омской области и с компанией Ozon. При поддержке региона компания планирует построить логистический центр на территории логопарка «Солнечный». Его площадь составит 84 тыс. кв. м. Открытие объекта позволит создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Как отметили в компании, создание крупного логистического комплекса позволит омским предпринимателям быстрее поставлять товары на маркетплейс и экономить на логистике. На сегодняшний день на площадке Ozon представлено около 3 000 омских продавцов, с 2021 года их число выросло в пять раз и продолжает увеличиваться.

Планируется, что новый логистический центр Ozon откроется в 2025 году.

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