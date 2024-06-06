В Омске построят логистические центры Wildberries и Ozon

На Питерском международном экономическом форуме губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с руководителями популярных маркетплесов Wildberries и Ozon Татьяной Бакальчук и Сергей Беляков. Как сообщили в правительстве Омской области, в Омске будут построены крупные логистические центры этих компаний.
Строительство распределительного центра Wildberries уже ведется, сейчас там идет монтаж кровли и инженерных сетей. Объем инвестиций в строительство составил 7,5 млрд рублей. Планируется, что центр откроется уже в этом году. Здесь будет организовано 5 000 новых рабочих мест.
Как отметили в компании, создание крупного логистического комплекса позволит омским предпринимателям быстрее поставлять товары на маркетплейс и экономить на логистике. На сегодняшний день на площадке Ozon представлено около 3 000 омских продавцов, с 2021 года их число выросло в пять раз и продолжает увеличиваться.
Планируется, что новый логистический центр Ozon откроется в 2025 году.