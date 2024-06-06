Трамвай, который устроил ДТП Кузбассе, проходил техобслуживание 3 дня назад

Baza сообщает, что трамвай, у которого отказали тормоза на Логовом шоссе, 3 дня назад проходил ТО-2.
Интересно, что основная задача ТО-2 в том, чтобы устранить неисправности, которые могут привести к отказу систем и оборудования. В апреле 2024 года транспортное средство проходило ежегодный техосмотр. Техники никаких проблем не обнаружили, а через три дня трамвай устроил ДТП, в котором пострадали десятки человек.
Стало известно, что за рулём трамвая находилась 23-летняя Александра, которая устроилась работать в трамвайное депо всего 9 месяцев назад. В результате ДТП она получила несколько переломов.
Ранее мы сообщали, что кемеровчане массово начали жаловаться на состояние этого общественного транспорта в городе.
«Я каждый день на работу на 10 трамвае езжу. Их состояние оставляет желать лучшего. На прошлой неделе ехали, и он дымился. Что-то сделала водитель и дальше поехали. А с закрытием моста вообще с Радуги невозможно добраться на работу и с работы. Трамвай только, ну если влезешь в него, т. к. всегда полный уже на МЖК. Вот и стоят люди на ступеньках», — пишет жительница областной столицы.