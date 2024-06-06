Трамвай, который устроил ДТП Кузбассе, проходил техобслуживание 3 дня назад

«Я каждый день на работу на 10 трамвае езжу. Их состояние оставляет желать лучшего. На прошлой неделе ехали, и он дымился. Что-то сделала водитель и дальше поехали. А с закрытием моста вообще с Радуги невозможно добраться на работу и с работы. Трамвай только, ну если влезешь в него, т. к. всегда полный уже на МЖК. Вот и стоят люди на ступеньках», — пишет жительница областной столицы.