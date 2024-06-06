Жителей Свердловской области ждут ливни и жара

Жителей Свердловской области ждут жара и ливни. Температура воздуха в регионе прогреется до +27 градусов. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— 6 июня погоду на Среднем Урале по-прежнему будет определять область пониженного атмосферного давления (депрессия), связанная с заполняющимся циклоном. В дневное время в большинстве районов Свердловской области вновь ожидается развитие конвективных процессов: ливневых осадков с грозами, — отметил синоптик.
Среднее количество осадков за сутки достигнет 10−20 миллиметров. Однако отмечается, что грозы пройдут не во всех частях области. Через несколько дней в регион придет холодная воздушная масса. Температура воздуха упадет до +18…+19 градусов.
Однако с 10 июня вновь стоит ожидать потепления. В этот день прогнозируется +23 градуса. Затем будет становиться только жарче. Пик потепления придется на 11 число, воздух прогреется до +27 градусов. 12 июня ожидается +26.