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Жителей Свердловской области ждут ливни и жара

На Среднем Урале ожидается потепление до +27 и осадки.

Сейчас в Вашингтоне: +25° 5 м/с 78% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Жителей Свердловской области ждут жара и ливни. Температура воздуха в регионе прогреется до +27 градусов. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

— 6 июня погоду на Среднем Урале по-прежнему будет определять область пониженного атмосферного давления (депрессия), связанная с заполняющимся циклоном. В дневное время в большинстве районов Свердловской области вновь ожидается развитие конвективных процессов: ливневых осадков с грозами, — отметил синоптик.

Среднее количество осадков за сутки достигнет 10−20 миллиметров. Однако отмечается, что грозы пройдут не во всех частях области. Через несколько дней в регион придет холодная воздушная масса. Температура воздуха упадет до +18…+19 градусов.

Однако с 10 июня вновь стоит ожидать потепления. В этот день прогнозируется +23 градуса. Затем будет становиться только жарче. Пик потепления придется на 11 число, воздух прогреется до +27 градусов. 12 июня ожидается +26.