В середине июня в Омской области перестанут ходить две электрички

Ранее портал Om1.ru писал о том, что местные жители заметили на городских дорогах новую модель транспорта. Автобусы среднего класса ЛиАЗ-4292 можно увидеть на маршруте № 73. Такую модель автобусов ещё называют «ЛиАЗ-кубик». Они полностью низкопольные и имеют три двери для посадки и высадки пассажиров. Транспорт оснащён дизельным двигателем и автоматической коробкой передач. В такой автобус может поместиться до 82 человек. Отмечается, что в салоне есть система вентиляции (форточки и два люка), кондиционер и система отопления, которая использует тепло от двигателя.