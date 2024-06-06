В середине июня в Омской области перестанут ходить две электрички

В Омске, 12 июня, в День России, пригородные электропоезда «рабочего дня» не будут ходить. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Омск-пригород».
В этот день не будут отправляться следующие электрички:
- № 6661 «Калачинская — Омск» — отправление со станции Калачинская в 05:46;
- № 6672 «Омск — Калачинская» — отправление со станции Омск в 17:22.
Омичей просят планировать свои поездки с учётом изменений.
Ранее портал Om1.ru писал о том, что местные жители заметили на городских дорогах новую модель транспорта. Автобусы среднего класса ЛиАЗ-4292 можно увидеть на маршруте № 73. Такую модель автобусов ещё называют «ЛиАЗ-кубик». Они полностью низкопольные и имеют три двери для посадки и высадки пассажиров. Транспорт оснащён дизельным двигателем и автоматической коробкой передач. В такой автобус может поместиться до 82 человек. Отмечается, что в салоне есть система вентиляции (форточки и два люка), кондиционер и система отопления, которая использует тепло от двигателя.