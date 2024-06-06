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На 4 дня в Екатеринбурге изменят схемы движения 12 автобусных маршрутов

Автобусы будут ходить по новым маршрутам в период проведения фестиваля «Движение».

Источник: Мэрия Хабаровска

В ближайшие дни, когда в уральской столице будет проходить фестиваль музыки, спорта и мотокультуры «Движение», изменится ряд автобусных маршрутов.

Как уточнили в «Гортрансе», с 00.10 6 июня до 04.00 10 июня из схем движения маршрутов № 46, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 60, 62, 67, 81, 93 исключаются остановки «Площадь 1905 года», расположенные на улице 8 Марта. Подробнее со схемами движения можно ознакомится на сайте администрации.

Также с 6 по 10 июня будет закрыта часть центральных улиц:

  • улица 8 Марта — от проспекта Ленина до улицы Малышева;
  • улица Горького — от улицы Пушкина до улицы Малышева.