На 4 дня в Екатеринбурге изменят схемы движения 12 автобусных маршрутов

Как уточнили в «Гортрансе», с 00.10 6 июня до 04.00 10 июня из схем движения маршрутов № 46, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 60, 62, 67, 81, 93 исключаются остановки «Площадь 1905 года», расположенные на улице 8 Марта. Подробнее со схемами движения можно ознакомится на сайте администрации.