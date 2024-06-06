Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карпа-гиганта весом почти 20 кг поймал житель Новосибирска

Впоследствии рыбу отпустили.

Источник: НДН.ИНФО

Под Новосибирском местный рыбак поймал карпа весом почти 20 кг. Находкой он похвастался в паблике «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети Вконтакте.

В посте Михаил Аксененко указал, что вес рыбы составил 19 кг 300 граммов. Поймать карпа ему посчастливилось в Романовском пруду в Мошковском районе.

Он поделился, что ходил на рыбалку вместе с сыном, который закинул удочку и подсек добычу. Выуживал рыбу уже мужчина. Им удалось управиться за 15 минут. Впоследствии рыбу отпустили.

В комментариях пользователи предположили, что рыба на фото — зеркальный карп.

Андрей Иванов

флора и фауна