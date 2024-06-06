Карпа-гиганта весом почти 20 кг поймал житель Новосибирска

Под Новосибирском местный рыбак поймал карпа весом почти 20 кг. Находкой он похвастался в паблике «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети Вконтакте.
В посте Михаил Аксененко указал, что вес рыбы составил 19 кг 300 граммов. Поймать карпа ему посчастливилось в Романовском пруду в Мошковском районе.
Он поделился, что ходил на рыбалку вместе с сыном, который закинул удочку и подсек добычу. Выуживал рыбу уже мужчина. Им удалось управиться за 15 минут. Впоследствии рыбу отпустили.
В комментариях пользователи предположили, что рыба на фото — зеркальный карп.
Андрей Иванов