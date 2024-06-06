Циклон и грозовые дожди обрушатся на Приморье 9 июня

Значительно поменяется погода в воскресенье, 9 июня, обстановку в крае испортит циклон и его фронтальные разделы. Ночью пройдут дожди, которые днем распространятся на всю территорию, местами ожидаются грозы. Максимальная температура воздуха окажется ниже, чем в субботу, на 1−5 градусов.