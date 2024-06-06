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Циклон и грозовые дожди обрушатся на Приморье 9 июня

Об ухудшении погоды приморцев предупредили синоптики «Примгидромета».

Сейчас в Вашингтоне: +24° 4 м/с 83% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики «Примгидромета» озвучили прогноз на предстоящие выходные в Приморье. По информации специалистов, погода ожидается разной.

В субботу, 8 июня, на погоду в крае повлияет гребень тихоокеанского антициклона. Существенные осадки не ожидаются, температура воздуха ночью составит +9…+16°С, днем +20…+28°С, на побережье +13…+19°С.

Значительно поменяется погода в воскресенье, 9 июня, обстановку в крае испортит циклон и его фронтальные разделы. Ночью пройдут дожди, которые днем распространятся на всю территорию, местами ожидаются грозы. Максимальная температура воздуха окажется ниже, чем в субботу, на 1−5 градусов.

В столице край 8 июня не ожидаются существенные осадки. В ночное время столбики термометров покажут +11…+13°С, а днем потеплеет до +15…+18 °С.

На следующие сутки, 9 июня, утром пройдет дождь, днем температура воздуха понизится на 2−3 градуса.