Что случилось с трамваями в Кемерове, где погиб 1 человек и 90 пострадали?

Есть пострадавшие в тяжелом состоянии.
Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове произошла авария с двумя трамваями. Предварительно, у одного вагона отказали тормоза и он врезался в другой трамвай. В сети появились кадры, как из вагона, который стремительно входит в поворот, вылетают на ходу пассажиры.
Сколько пострадавших и что с ними?
По первой информации врио главы Кузбасса Ильи Середюка, в аварии пострадали 67 человек. Однако потом эта цифра стала расти.
«В тяжёлом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение, — сообщал глава региона. — Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство. Медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь».
Илья Середюк также добавил, что начал работу круглосуточный телефон горячей линии, по которому родственники могут узнать информацию о состоянии пострадавших: 89230305101.
Обновление: глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что один из пострадавших в ДТП умер в больнице.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всесторонюю поддержку. Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется», — сказал мэр.
По данным минздрава Кузбасса на 13:00 местного времени, в аварии пострадали более 90 человек.
Как отреагировали на аварию правоохранители?
В СУ СКР по Кузбассу возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
«На месте происшествия для установления обстоятельств произошедшего и проведения неотложных следственных действий работает следственно-оперативная группа», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области Кристина Иванова.
Следственный комитет ищет всех пассжиров столкнувшихся трамваев. Людей просят откликнуться по телефонам: 8 (3842) 36−29−49, 8−939−821−1740 или 02 (с мобильного — 102).
Свою проверку после ЧП начала региональная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства проверят, как исполнялось законодательство о безопасности дорожного движения, и соблюдались ли правила перевозки пассажиров.
Что происходит на месте ЧП?
Как сообщил с места ЧП корреспондент kuzbass.aif.ru, мост, где столкнулись вагоны, оцепили, там работают правоохранители.
«Перед трамваями дежурит полиция и никого не подпускает близко. Инспекторы регулируют движение на мосту. На месте по меньшей мере 10 полицейских автомобилей, одна машина скорой медицинской помощи и машина следственного комитета», — сообщил наш корреспондент.
ГИБДД Кузбасса опубликовала временную схему движения трамваев в правобережной части города.
«Трамваи № 3 и № 10 на правом берегу сейчас движутся по укороченному маршруту — до ДК шахтеров. Проезд в них бесплатный. Выйдут на линию бесплатные подвозящие автобусы “ДК шахтеров — железнодорожный вокзал”», — прокомментировал глава Кемерова.