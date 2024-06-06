Что случилось с трамваями в Кемерове, где погиб 1 человек и 90 пострадали?

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове произошла авария с двумя трамваями. Предварительно, у одного вагона отказали тормоза и он врезался в другой трамвай. В сети появились кадры, как из вагона, который стремительно входит в поворот, вылетают на ходу пассажиры.