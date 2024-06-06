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Названы омские школы, выпускники которых сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году

В нашем регионе подвели итоги первых ЕГЭ по химии, географии и литературе.

Источник: РИА "Новости"

В Омской области 15 стобалльных работ. Одна — по географии, пять — по химии, девять — по литературе.

Стобалльником по географии стал выпускник Ильичевской школы Москаленского района Семен Круч. Он является трехкратным призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по этому предмету.

Стобалльниками по химии стали выпускники областного многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117, а также городских школ № 33, 142 и 135.

Выпускники городских гимназий № 115, 146, 140, лицея № 143, школ № 96, 133, областного центра развития одаренности № 117 и авторской экспериментальной школы являются стобалльниками по литературе. Также в списке стобалльников и студент Омского авиационного колледжа им. Жуковского.

Отмечу, что по предварительным данным увеличилась доля высокобалльных работ от 80 баллов и выше. Так, почти 14% работ по литературе — высокобалльные, по географии таких работ около 5%, а по химии — 12,5%.

Высокобалльники, которые по трем предметам наберут от 240 баллов и выше и поступят в омские вузы, получат от губернатора Омской области премии от 30 до 120 тысяч рублей. Те, кто по двум предметам и дополнительному вступительному испытанию творческой или профессиональной направленности, наберут от 160 баллов и выше, получат премии от 20 до 80 тысяч рублей.

образование