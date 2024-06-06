Названы омские школы, выпускники которых сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году

В Омской области 15 стобалльных работ. Одна — по географии, пять — по химии, девять — по литературе.
Стобалльником по географии стал выпускник Ильичевской школы Москаленского района Семен Круч. Он является трехкратным призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по этому предмету.
Стобалльниками по химии стали выпускники областного многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117, а также городских школ № 33, 142 и 135.
Отмечу, что по предварительным данным увеличилась доля высокобалльных работ от 80 баллов и выше. Так, почти 14% работ по литературе — высокобалльные, по географии таких работ около 5%, а по химии — 12,5%.
Высокобалльники, которые по трем предметам наберут от 240 баллов и выше и поступят в омские вузы, получат от губернатора Омской области премии от 30 до 120 тысяч рублей. Те, кто по двум предметам и дополнительному вступительному испытанию творческой или профессиональной направленности, наберут от 160 баллов и выше, получат премии от 20 до 80 тысяч рублей.