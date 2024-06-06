Названы омские школы, выпускники которых сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году

Высокобалльники, которые по трем предметам наберут от 240 баллов и выше и поступят в омские вузы, получат от губернатора Омской области премии от 30 до 120 тысяч рублей. Те, кто по двум предметам и дополнительному вступительному испытанию творческой или профессиональной направленности, наберут от 160 баллов и выше, получат премии от 20 до 80 тысяч рублей.