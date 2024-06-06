Количество пострадавших в аварии с трамваями в Кемерове увеличилось до 80

Ранее мы сообщали, что трамвай, у которого отказали тормоза на Логовом шоссе, 3 дня назад проходил ТО-2. Интересно, что основная задача ТО-2 в том, чтобы устранить неисправности, которые могут привести к отказу систем и оборудования. В апреле 2024 года транспортное средство проходило ежегодный техосмотр. Техники никаких проблем не обнаружили, а через три дня трамвай устроил ДТП, в котором пострадали десятки человек.