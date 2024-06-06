Зарплата хоккеистов и новые возможности: гендиректор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов о настоящем и будущем клуба

— Здесь по итогам первого месяца моей работы оценка, к сожалению, отрицательная. И тому есть ряд объективных причин. Во-первых, мы переехали на новую арену, где пока у нас нет полноценного хоккейного магазина. К началу сезона мы очень надеемся это исправить — прямо сейчас под этот магазин ремонтируется помещение при входе в «Арену», напротив парка, где также любят собираться болельщики. В этот магазин будет доступ как из ЛДС, так и из парка. Во-вторых, нам не хватает других фирменных магазинов в ключевых точках города — в первую очередь, в туристических местах. И этот недостаток мы тоже исправляем, коммерческая дирекция уже сейчас ведет переговоры об открытии магазинов. Задача — увеличить доход от продаж мерча минимум втрое. Что касается ассортимента — да, расширять обязательно будем. Но тут стоит учесть, что это не массовый товар, каждое изделие имеет свою специфику, оно не «абстрактно-сибирское», каждая кепка или майка привязана к определенной дате или событию. Выпустили мы, например, какое-то изделие к юбилею — и тираж должен уйти в заранее запланированные сроки. Игровой сезон мы делим буквально по дням, выделяем специфику каждой игры — и выпускаем соответствующий мерч.