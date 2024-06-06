Уфу накрыл тополиный пух: аллергики чихают, в МЧС предупреждают

Когда приходит лето, одни кричат: «Ура», а другие: «А-а-апчхи!». Пока первые радуются солнышку, вторые проклинают залетающий в нос тополиный пух. И пусть в легендарном хите «Иванушек International» он выступает позитивным спутником жары и июля, для большинства аллергиков это неприятный природный феномен.
О том, как справиться с аллергией на тополиный пух, «КП-Уфа» расспросила уфимского врача-аллерголога Евгению Балакину.
АЛЛЕРГИИ НА ТОПОЛИНЫЙ ПУХ НЕ СУЩЕСВУЕТ
Интересно, но на самом деле слезотечение и насморк вызывает вовсе не сам тополиный пух.
— На самом деле аллергии на тополиный пух не существует, ведь он, в сущности — семечко с тонкими волосками. Аллергию вызывают белковые частицы — пыльца, которую образуют тычинки цветков. Пыльца у деревьев мелкая и невидима для глаза, — отмечает врач Евгения Балакина.
Цветение тополя происходит ранней весной (конец марта — начало мая) и продолжается в течение двух недель. Именно в этот период происходит выброс пыльцы, на которую так остро реагируют аллергики. Что интересно: больше пыльцы образуется именно на «мужских» деревьях, а на «женских» деревьях цветок завязывается в плод (учебник биологии за 8 класс, раздел ботаники: плод — коробочка, помните?). Еще через пару месяцев плод с семечкой внутри созревает полностью и раскрывается пухом наружу, образуя «мохнатые» белые пушистые сережки.
— Дальше — дело техники: ветер разносит пух, пыльцу, пыльца травы оседает на пухе — и мы получаем такой вот «аллерген», — объясняет доктор.
ЗАКРЫВАЕМ ОКНА, НОСИМ ОЧКИ
Какие же существуют способы защиты от тополиного пуха? По словам нашего эксперта, здесь следует придерживаться тех же рекомендаций, что и в борьбе с пыльцой: закрывать окна в период активного пуха, устанавливать защитные сетки на окна, на улице — носить очки, чтобы защитить глаза от механического раздражения пухом. Если аллергия проявляется в виде насморка или заложенности носа — носить медицинскую маску или респиратор. Также существуют специальные назальные фильтры для аллергиков, вот только в случае с тополем, они могут не помочь. Если пух забьет фильтр — дышать не получится.
— После улицы следует умыться, промыть нос физиологическим раствором натрия хлорида или морской водой. Рекомендую ежедневную влажную уборку квартиры. Проще как раз тем аллергикам, у кого нет сезонной аллергии на цветение: для этих людей пух — просто раздражающий фактор, — объясняет врач.
Важно знать для людей с аллергией: с одной стороны, пух уменьшает содержание пыльцы в воздухе, притягивая ее на себя. А с другой стороны, тополиный пух будет являться переносчиком аллергена — пыльцы и вызывать при тесном контакте с кожей и слизистыми те самые симптомы — зуд, слезотечение, заложенность носа и чихание.
В ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЯХ — ЕХАТЬ В БОЛЬНИЦУ
Как объясняет доктор Балакина, в зоне риска — люди с сезонной аллергией, так называемым поллинозом.
— Именно эти люди на приеме аллерголога говорят: «у меня аллергия на тополиный пух, всегда в июне-июле плачу, чихаю и сморкаюсь». По факту у этой группы пациентов имеется аллергия на цветущие в этот период злаковые травы. Это вся зеленая трава, которая активно пошла в рост и выпускает колоски-соцветия — источник мельчайшей пыльцы.
Если у вас есть аллергия на пыльцу, не стоит легкомысленно относиться к своему здоровью, чтобы не довести дело до больницы.
— Каждый сезон цветения я регулярно сталкиваюсь со случаями острой аллергической реакции на пыльцу. Иногда удается помочь амбулаторно — назначить лечение, при необходимости оказать неотложную помощь в клинике. Но в некоторых случаях, когда реакция на цветение очень тяжелая (появляется выраженный отек и покраснение глаз, нос совсем не дышит, а дыхание затрудняется, наблюдается одышка), может потребоваться и госпитализация в стационар, — подчеркивает аллерголог.
Также важно знать, что при появлении аллергии, обратиться за помощью можно к любому врачу — например, терапевту или педиатру, если речь идет о детях.
НУЖНО ЛИ В УФЕ ВЫРУБАТЬ ТОПОЛЯ?
Конечно, у многих возникает вопрос — может, вообще стоит вырубить (ну или хотя бы свести к минимуму) количество тополей в Уфе и заменить их на другие деревья? И пуха на улицах будет меньше, и аллергикам в прямом смысле дышать будет легче?
— В качестве меры безопасности точно стоит убрать старые и больные деревья, потенциально угрожающие здоровью, жизни и спокойной жизни населения. С точки зрения жителя города, лично бы мне хотелось, чтобы при озеленении Уфы учитывались «побочные эффекты» в виде вездесущего пуха, например, высаживать «мужские» деревья. Но это палка о двух концах, ведь именно «мужские» деревья дают максимум пыльцы, на которую чувствительные люди среагируют при их цветении.
Но, когда вопрос стоит об источнике кислорода или защите от пыльцы — на мой взгляд, выбирать особо не приходится. Во всем нужна золотая середина, и специалисты в этой области над этим работают, — говорит Евгения Балакина. — Что касается людей с поллинозом, аллергия на пыльцу растений успешно лечится. Для прохождения курса лечения необходимо обратиться к врачу аллергологу-иммунологу.
Тут стоит напомнить, что в уфимской городской администрации уже давно озаботились проблемой тополей на улицах и активно ее решают.
— Мы определили для себя в качестве приоритета и следуем тренду отказа от деревьев, не представляющих ценности, и постепенно убираем тополя, ясени, американские клены. Сажаем наши уфимские липы, — еще в апреле 2024 года поделился мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
МЧС НАПОМИНАЕТ
Впрочем, опасность тополиный пух представляет не только для аллергиков. Еще он часто становится причиной пожаров, ведь может легко вспыхнуть от брошенного непотушенного окурка.
— Этот легковоспламеняющийся природный материал вспыхивает от любой искры. Он скапливается во дворах, возле строений, стоянок автотранспорта, и в одночасье возгорание тополиного пуха может добраться до зданий и сооружений, — напоминают в МЧС по Башкирии.
В ведомстве настоятельно просят родителей предупредить детей, что поджигать тополиный пух очень опасно. А по возможности лучше поливать пух водой, собирать его в пакеты и выносить в мусорные контейнеры. В случае возникновения пожара — звонить 101 или 112.