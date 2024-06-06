Уфу накрыл тополиный пух: аллергики чихают, в МЧС предупреждают

Какие же существуют способы защиты от тополиного пуха? По словам нашего эксперта, здесь следует придерживаться тех же рекомендаций, что и в борьбе с пыльцой: закрывать окна в период активного пуха, устанавливать защитные сетки на окна, на улице — носить очки, чтобы защитить глаза от механического раздражения пухом. Если аллергия проявляется в виде насморка или заложенности носа — носить медицинскую маску или респиратор. Также существуют специальные назальные фильтры для аллергиков, вот только в случае с тополем, они могут не помочь. Если пух забьет фильтр — дышать не получится.