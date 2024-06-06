Как облегчить адаптацию ребенка в оздоровительном лагере, рассказали в Минобразования

«Родителям, прежде чем собирать рюкзак в лагерь, оплачивать путевку, нужно разговаривать с ребенком и проговаривать, что это абсолютно новый коллектив. Замечательно, если в отряде есть кто-то знаковый или тот, с кем где-то пересекались. Прекрасно, если появляются друзья из школы. Но, как правило, это абсолютно новый коллектив», — сказала Татьяна Осмоловская.