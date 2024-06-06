Медведи вышли к селам в Качугском районе

За прошедшие сутки в Иркутской области дважды зафиксировали появление медведей около населенных пунктов Качугского района. Очевидцы рассказали о том, что видели диких зверей рядом со свалкой в селе Анга и у деревни Юшина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— По словам местных жителей, медведь, вышедший на территорию пункта Юшино, ел выброшенную тушу погибшего коня, — рассказали КП-Иркутск в ведомстве.
Сейчас проводятся мероприятия по обеспечению безопасности населения и контроля за ситуацией, в них участвуют сотрудники полиции, администрации района и охотоведы. Жителей области предупреждают, что при обнаружении хищника не следует приближаться к нему или привлекать его внимание.