Медведи вышли к селам в Качугском районе

За прошедшие сутки в Иркутской области дважды зафиксировали появление медведей около населенных пунктов Качугского района. Очевидцы рассказали о том, что видели диких зверей рядом со свалкой в селе Анга и у деревни Юшина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.