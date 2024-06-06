В Пермском крае вновь выросли цены на бензин

Так, литр бензина марки АИ-92 подскочил с 51,24 до 51,39 рублей, АИ-95 — с 55,75 до 55,90 рублей. Стоимость бензина АИ-98 увеличилась с 70,24 до 70,64 рублей за литр. Цена дизельного топлива также выросла до 65,81 рубля за литр. Хотя неделю оно стоило 65,70 рублей.