В парках Симферополя появится охрана

В необходимости ставить охрану в общественных местах мэра убедила недавняя проверка благоустроенного в прошлом году парка Тренева в центре Симферополя.
«Великолепное, как мне кажется, получилось у нас пространство для отдыха. Вчера вечером я решил пройтись, посмотреть, как работают фонтаны в целом. И пришел к выводу, что нам в общественные пространства, в парки надо ставить охрану», — сказал Афанасьев.
По его словам, где-то неизвестные снимают с фонтанов форсунки с полива, а на парковых газонах отдыхающие позволяют себе играть в футбол.
«Для футбола есть спортивная инфраструктура, и сегодня в городе ее хватает», — отметил глава города.
Кроме того, в Гагаринском парке вылавливают из водоемов карпов кои и достают черепах. А в фонтанах, в том числе в новом музыкальном, на проспекте Кирова, устраивают массовые купания.
«Дети купаются в фонтанах — это одно. А когда родители стоят с полотенцами и смотрят на это… Все-таки фонтан — это не место для купания. Конечно, когда очень жарко, наверное, очень хочется, особенно ребенку. Фонтан привлекает, притягивает, да. Но все-таки, наверное, нет. Фонтан не для этого», — прокомментировал происходящее Афанасьев.
Он напомнил, что в прошлом году жители Симферополя проголосовали за благоустройство Екатерининского сквера, и сегодня там уже активно ведутся работы. А в следующем году, также по желанию жителей, благоустроят еще одно востребованное городское пространство — Детский парк.
На его территории уже размещены некоторые объекты для детей и молодежи, отметил Афанасьев. Восстановлен исторический скейт-парк «Таблетка», построен веревочный парк, открыта самая большая в Крыму интерактивная детская площадка и заработал Симферопольский зоопарк, который тоже сегодня очень востребован.
«И в 2025 году мы рассчитываем, что закончим благоустройство всего парка, и он у нас будет такой, каким должен быть парк в столице», — сказал глава администрации Симферополя.
Он подчеркнул, что власти и коммунальные службы стараются прикладывать все силы для того, чтобы благоустраивать общественные и придомовые пространства максимально эффективно и в сжатые сроки. И призвал горожан относиться ко всему, что их окружает, бережно и с любовью.
«Мы не сможем благоустроить и сделать красивым весь город, если не научимся и не начнем к городской инфраструктуре относиться бережно, как в части ее эксплуатации, так и в части содержания», — заключил мэр.