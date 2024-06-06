В парках Симферополя появится охрана

«Дети купаются в фонтанах — это одно. А когда родители стоят с полотенцами и смотрят на это… Все-таки фонтан — это не место для купания. Конечно, когда очень жарко, наверное, очень хочется, особенно ребенку. Фонтан привлекает, притягивает, да. Но все-таки, наверное, нет. Фонтан не для этого», — прокомментировал происходящее Афанасьев.