Освещение уже не проблема, главное мобильные телефоны зарядить и лишний раз не открывать холодильник — жара: Где в Кишинёве в четверг, 6 июня не будет электроэнергии

«Premier Energy Distribution» сообщает о перерывах в поставках электрической энергии на 6 июня.
Без света окажутся потребители, проживающие по следующим адресам:
Кишинев, сектор Ботаника.
Дачия 40/2, 40/3 частично, в интервале времени с
Кишинев, Центр.
ул. Николае Тестемицану 20, 29/1, 29/6, 31 частично, в интервале времени с
Кишинев, сектор Центр, город Кодру.
ул. Соарелуй, ул. Валя Апелор, ул. Валя Апелор 1, ул. Валя Апелор 2, ул. Валя Апелор 3, ул. Валя Апелор 4 частично, с 09:00 до 17:00..
Кишинев, сектор Чеканы.
ул. Игоря Виеру 6/3, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/2, бул. 21/1, 21а, 23, 23/3, 23/4 частично, в промежутке времени с
Вадул-луй-Водэ: Штефан чел Маре и ул. Сфынт частично, в промежутке времени с 09:40 до 17:00.
Вадул-луй-Вода: ул. Примаверий, Сфынтул Думитру, Штефан чел Маре и Сфынт, Вадул-луй-Водэ сат, Вадул-Луй-Вода Село частично, в интервале времени с 09:30 до 17:00.