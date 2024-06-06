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Освещение уже не проблема, главное мобильные телефоны зарядить и лишний раз не открывать холодильник — жара: Где в Кишинёве в четверг, 6 июня не будет электроэнергии

Где в столице в четверг, 6 июня не будет электроэнергии — публикуем адреса.

Источник: Комсомольская правда

«Premier Energy Distribution» сообщает о перерывах в поставках электрической энергии на 6 июня.

Без света окажутся потребители, проживающие по следующим адресам:

Кишинев, сектор Ботаника.

Дачия 40/2, 40/3 частично, в интервале времени с 09:30—17:30.

Кишинев, Центр.

ул. Николае Тестемицану 20, 29/1, 29/6, 31 частично, в интервале времени с 08:50—16:50, ул. Александру Космеску 51, Михаила Ломоносова 49, 49 /1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/7, 51/2, 53 частично, с 10:00 до 17:00.

Кишинев, сектор Центр, город Кодру.

ул. Соарелуй, ул. Валя Апелор, ул. Валя Апелор 1, ул. Валя Апелор 2, ул. Валя Апелор 3, ул. Валя Апелор 4 частично, с 09:00 до 17:00..

Кишинев, сектор Чеканы.

ул. Игоря Виеру 6/3, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/2, бул. 21/1, 21а, 23, 23/3, 23/4 частично, в промежутке времени с 09:40—17:00.

Вадул-луй-Водэ: Штефан чел Маре и ул. Сфынт частично, в промежутке времени с 09:40 до 17:00.

Вадул-луй-Вода: ул. Примаверий, Сфынтул Думитру, Штефан чел Маре и Сфынт, Вадул-луй-Водэ сат, Вадул-Луй-Вода Село частично, в интервале времени с 09:30 до 17:00.

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